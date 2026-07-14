Ein US-Beamter hatte der Deutschen Presse-Agentur bereits etwa eine halbe Stunde vor dem nun verkündeten Beginn neuer Angriffe mitgeteilt, dass US- Streitkräfte auch an diesem Dienstag einige militärische Ziele im Iran attackiert hätten, «um aufkommende Bedrohungen zu beseitigen». Auch der Sender ABC News berichtete bereits am frühen Nachmittag (US-Ostküstenzeit) unter Berufung auf einen US-Beamten von neuen Luftangriffen im Iran, die bereits seit Stunden im Gange seien.