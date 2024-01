Im Irak sind nach US-Medienberichten derzeit an mehreren Standorten rund 2500 US-Soldaten stationiert. Während des Irakkriegs 2003 und den folgenden Jahren bis 2011 gehörte Ain al-Assad westlich der Hauptstadt Bagdad zu einem der grössten US-Militärstützpunkte im Land. Die Basis wurde in der Vergangenheit mehrfach von der Terrormiliz Islamischer Staat, aber auch proiranischen Milizen im Irak angegriffen. Als Reaktion auf den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen haben proiranische Milizen in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak und im benachbarten Syrien verstärkt.