Das US-Militär schoss dabei nach eigenen Angaben iranische Drohnen ab und griff daraufhin auch Radarstellungen im Bereich der Strasse von Hormus an. Der Iran feuerte wenig später ballistische Raketen auf Kuwait und Bahrain ab. Nach Angaben aus Teheran waren US-Militärstützpunkte in den Golfstaaten Ziel des Angriffs. Dem US-Militär zufolge schlug der Angriff fehl, die meisten Raketen wurden von der Luftabwehr abgefangen.