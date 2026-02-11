Rutte spielte die Entscheidung von Hegseth hingegen herunter. Er sagte, seine Kontakte mit den Spitzenpolitikern im Weissen Haus, im Pentagon und im Aussenministerium seien so intensiv wie eh und je. Natürlich sei die Nato wichtig, aber die Amerikaner müssten sich beispielsweise auch um den Pazifikraum kümmern. «Ich akzeptiere voll und ganz, dass nicht immer die ranghöchsten Minister hier sein können», sagte er. Zudem sei Colby ein sehr wichtiger Mann mit Verantwortung für die politischen Leitlinien, fügte er hinzu./aha/DP/jha