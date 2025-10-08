Preisträger: Wissenschaft ist «Juwel in der Krone unseres Landes»

Sein frisch mit dem Nobelpreis für Chemie gekürter Kollege Omar Yaghi schloss sich der Kritik später an. «Wir müssen sicherstellen, dass wir die Wissenschaft finanzieren auf einem Niveau, das es uns erlaubt, Erfolg zu haben und mit anderen konkurrieren zu können», sagte Yaghi bei einer Pressekonferenz. «Unsere Wissenschaft ist das Juwel in der Krone unseres Landes, also können wir nicht zulassen, dass uns das entgleitet.»