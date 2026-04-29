Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Leitzinsen dreimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte reduziert. Das aktuelle Umfeld ist angesichts des Iran-Kriegs und deutlich gestiegener Rohölpreise durch grosse Unsicherheit geprägt.
Die Notenbank steht weiter unter grossem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell scharf kritisiert. Dessen Amtszeit als Vorsitzender endet am 15. Mai. Es ist aber fraglich, ob sein designierter Nachfolger Kevin Warsh bis dahin vom Senat bestätigt ist./jsl/la/he
(AWP)