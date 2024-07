Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen erneut nicht verändert. Gleichzeitig gab sie jedoch Signale für eine Zinssenkung auf der nächsten Sitzung im September. Der Leitzins verharre in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, gab die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.