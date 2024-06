«Alles in allem gibt es nichts, was eine Zinssenkung im September ausschliessen würde. Es hängt alles von den künftigen Daten ab», resümierte Paul Ashworth, Analyst bei Capital Economics, nach der Fed-Sitzung. Er schliesst auch zwei Zinssenkungen in diesem Jahr in diesem Jahr nicht aus. Elmar Völker, Analyst bei der LBBW, urteilte, dass der «enorm wechselhafte Eindruck», welchen die US-Makrodaten insgesamt in den zurückliegenden Wochen hinterlassen hätten, die Sicht sowohl für Prognostiker als auch für die US-Notenbanker vernebele. Sofern das Pendel in den kommenden drei Monaten zu einer verlässlichen Wiederaufnahme des Disinflationstrends ausschlage, liege die Option einer Zinswende im September auf dem Tisch.