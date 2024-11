In ihrem aktuellen Statement zur Zinssenkung strich die Notenbank den Satz, dass sie «mehr Vertrauen gewonnen» habe, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewege. Fed-Chef Powell erklärte das damit, dass das nichts damit zu tun habe, dass die Fed dieses Vertrauen verloren habe. Man gehe davon aus, dass sich die Inflationsrate bei 2 Prozent einpendeln wäre. Mit Blick auf künftige Zinssenkungen betonte Powell, dass in den Wirtschaftsdaten nichts darauf hindeute, dass man sich «beeilen» müsse.