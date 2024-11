Die US-Notenbank Fed hat nach den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten ihre Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die Spanne der Leitzinsen wird auf 4,50 bis 4,75 Prozent reduziert, gab die Fed am Donnerstag in Washington bekannt. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung überwiegend erwartet.