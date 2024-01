Die ökonomische Lage in den USA hat sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed zuletzt stabil gezeigt. Die wirtschaftliche Aktivität habe sich insgesamt wenig verändert, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Auch das Beschäftigungsniveau habe sich wenig verändert. Die Preise seien etwas gestiegen.

17.01.2024 20:24