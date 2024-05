Die US-Notenbank Fed hat zunächst ein Festhalten an ihren hohen Zinsen signalisiert und keine baldige Senkung in Aussicht gestellt. «Viele» Mitglieder würden sich sogar die Frage stellen, ob die aktuelle Geldpolitik restriktiv genug ist, um das Inflationsziel zu erreichen, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur Zinsentscheidung vom 1. Mai. Die Mitglieder sehen die Geldpolitik als gut ausgerichtet an. Einige Vertreter zeigten jedoch die Bereitschaft - falls nötig - die Zinsen weiter anzuheben. An den Finanzmärkten werden jedoch im späteren Jahresverlauf Zinssenkungen erwartet./jsl/he