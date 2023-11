Die US-Notenbank Fed hat bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen eine vorsichtige und zurückhaltende Vorgehensweise in Aussicht gestellt. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed waren sich alle Mitglieder der Notenbank einig, dass künftige geldpolitische Entscheidungen datenabhängig seien. Dabei gehen die Fed-Mitglieder davon aus, dass die Daten der kommenden Monate zeigen werden, in welchen Ausmass sich der Rückgang der Inflation fortsetzen wird.

21.11.2023 20:52