Die US-Notenbank hat ihre Zinsen erneut nicht verändert. Der Leitzins verharrt in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Dass zwei Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss für eine Zinssenkung stimmten, könnte ein Signal für eine Zinssenkung im September sein.