In der US-Notenbank Fed gibt es offenbar eine grosse Neigung zu weiteren Zinsanhebungen. Fast alle Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses FOMC hielten es derzeit für wahrscheinlich, dass es weitere Zinsanhebungen geben werde, erklärte Fed-Chef Jerome Powell nach der Zinssitzung am Mittwoch in Washington.

14.06.2023 20:57