Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, sieht den Zeitpunkt für eine Zinswende gekommen. Allerdings hat er den geldpolitischen Kurs für die kommenden Monate weiter offen gehalten. Es sei an der Zeit, die Geldpolitik neu auszurichten, sagte Powell am Freitag auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Die geldpolitische Richtung sei klar, allerdings seien die Höhe und die Abfolge weiterer Zinsschritte nicht festgelegt. Diese hingen unter anderem von der Entwicklung der Konjunkturdaten ab, sagte Powell.