Eine erste Zinssenkung der US-Notenbank auf der kommenden Sitzung im März deutet sich nicht an. Entsprechend äusserte sich Fed-Chef Jerome Powell nach der Sitzung am Mittwoch in Washington. Er halte es für unwahrscheinlich, dass man bis März hinreichend Zutrauen gefasst habe für eine Zinssenkung. «Aber das bleibt abzuwarten», schränkte Powell ein.

31.01.2024 21:47