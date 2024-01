Die US-Notenbank will sich noch nicht auf einen Zeitpunkt für die geldpolitische Wende festlegen. Wahrscheinlich hätten die Leitzinsen ihren Höhepunkt erreicht, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch nach der Zinssitzung in Washington. Auch seien «irgendwann» in diesem Jahr Zinssenkungen zu erwarten, soweit sich die Wirtschaft erwartungsgemäss entwickle.

31.01.2024 20:52