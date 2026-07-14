«Wenn wir die richtige Politik verfolgen - und das werden wir -, wird der Inflationsschub der letzten fünf Jahre der Vergangenheit angehören», sagte Warsh. Zuletzt hatten andere Vertreter der Notenbank geäussert, dass höhere Zinssätze erforderlich sein könnten, um die Inflation einzudämmen. Auch an den Finanzmärkten wird im späteren Jahresverlauf mit einer Leitzinserhöhung gerechnet.