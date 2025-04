Mitglieder der US-Notenbank Fed blicken besorgt auf mögliche Folgen der aggressiven US-Zollpolitik für den Arbeitsmarkt. «Es würde mich nicht überraschen, wenn es künftig zu mehr Entlassungen und einem Anstieg der Arbeitslosenquote kommen würde», sagte Notenbankdirektor Christopher Waller am Donnerstagabend in einem Interview von «Bloomberg TV». Dies wäre insbesondere dann zu erwarten, wenn hohe Zölle eingeführt würden, warnte der Notenbanker. Im Fall einer höheren Arbeitslosigkeit will Waller auch sinkende Zinsen nicht ausschliessen. Dann «ist es wichtig, dass wir eingreifen», sagte er.