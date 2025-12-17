«Ich denke immer noch, dass wir wahrscheinlich 50 bis 100 Basispunkte vom neutralen Niveau entfernt sind», sagte Waller am Mittwoch auf einer Veranstaltung der Yale School of Management in New York. Dies bedeute, dass die Federal Reserve noch Spielraum für Zinssenkungen habe.
Allerdings gebe es «keine Eile, die Zinsen zu senken», sagte Waller. Die Fed könne «den Leitzins einfach stetig in Richtung des neutralen Niveaus senken». Dies sei vor dem Hintergrund einer sich voraussichtlich abschwächenden Inflation möglich. Als neutral gilt ein Leitzins, wenn er die Konjunktur weder stimuliert noch bremst.
Die Federal Reserve senkte ihren Leitzins in der vergangenen Woche zum dritten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte. Er liegt jetzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Begründet wurde die erneute Lockerung der Geldpolitik mit Schwächesignalen vom Arbeitsmarkt.
(Reuters)