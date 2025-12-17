Allerdings gebe es «keine Eile, die Zinsen zu senken», sagte Waller. Die Fed könne «den Leitzins einfach stetig in Richtung des neutralen Niveaus senken». Dies sei vor dem Hintergrund einer sich voraussichtlich abschwächenden Inflation möglich. Als neutral gilt ein Leitzins, wenn er die Konjunktur weder stimuliert noch bremst.