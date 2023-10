Die Mirati-Aktionäre sollen 58 Dollar pro Aktie in bar erhalten, teilte der Pharmakonzern am Sonntag in New York mit. Der Kaufpreis beläuft sich für US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) auf 4,8 Milliarden Dollar. Zudem sollen die Anteilseigner des Krebsmedikamentenherstellers ein Recht auf eine Nachzahlung in Höhe von insgesamt einer Milliarde Dollar bekommen - abhängig von der US-Zulassung eines neuen Medikaments gegen nicht-kleinzellige Lungenkarzinome. Der Verwaltungsrat beider Unternehmen habe die Transaktion genehmigt, hiess es weiter. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen sein.