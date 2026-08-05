Lilly-Chef David Ricks zeigte sich nach den Quartalszahlen optimistisch. Der Konzern habe seinen Wachstumskurs fortgesetzt, sagte der Manager laut Mitteilung. Zugleich stelle Lilly mit neuen Produktionskapazitäten und frischen Produkten die Weichen für die Zukunft. Die Aussichten des Unternehmens seien in 150 Jahren Unternehmensgeschichte noch nie «heller» gewesen, betonte der Manager. So liege etwa für das Abnehmmittel Retatrutid inzwischen das vollständige klinische Datenpaket vor. Damit könnte der Konzern bald die Zulassung für das Medikament beantragen, das als nächster grosser Hoffnungsträger gilt.