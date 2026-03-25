Merck & Co setzt seine Einkaufstour fort und will das Biotechunternehmen Terns Pharmaceuticals übernehmen. Wie der US-Pharmakonzern am Mittwoch in Rahway verkündete, bietet er 53 US-Dollar je Terns-Aktie. Damit werde Terns brutto mit rund 6,7 Milliarden Dollar (rund 5,8 Mrd Euro) bewertet. Der Preis stelle ausgehend vom Dienstag einen Aufschlag von rund 31 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage dar. Der Abschluss der Übernahme ist für das zweite Quartal geplant - unter der Bedingung, dass eine Mehrheit der Terns-Aktionäre ihre Papiere andient.