Der US-Pharmakonzern Pfizer blickt nach einem unerwartet starken Wachstum im zweiten Quartal positiver auf die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr. Der Erlös soll nun bei 60,5 bis 62,5 Milliarden Dollar herauskommen, verkündete das Unternehmen am Dienstag in New York. Das untere Ende der Bandbreite liegt nun 1 Milliarde Dollar höher als zuvor. Seine Gewinnziele, die unter anderem Belastungen durch eine Lizenzvereinbarung einpreisen, bestätigte das Unternehmen. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel leicht nach.