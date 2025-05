Die Fed war am Vortag auf Kollisionskurs mit Trump gegangen, der vehement Zinssenkungen fordert. Sie hatte angesichts von Trumps aggressiver Zollpolitik auf Abwarten gesetzt und will sich nicht auf baldige Zinssenkungen festlegen. «Wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt», sagte Fed-Chef Powell auf die Frage eines Reporters, ob die Notenbank in diesem Jahr überhaupt die Zinsen senken sollte. Die Fed beliess den Leitzins auf hohem Niveau in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent./tm/DP/jha