US-Präsident Joe Biden ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an dessen Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin zu seinem ersten bilateralen Besuch in Deutschland empfangen worden. Im Anschluss trug Biden sich ins Gästebuch ein und es begann eine offizielle Begrüssung Bidens mit militärischen Ehren. Steinmeier will dem Demokraten im Zuge des Besuchs die «Sonderstufe des Grosskreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik» verleihen - die höchste Auszeichnung, die Deutschland zu vergeben hat. Der offizielle Teil des Besuchs begann mit rund 30 Minuten Verzögerung.