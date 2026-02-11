Am WEF sagte der US-Präsident dazu, er habe den Zollsatz gesenkt, weil er den Menschen in der Schweiz nicht schaden wolle. Ähnlich wie im Interview mit dem US-Sender betonte er am WEF, dass die Schweiz ohne die USA «gar nichts» verdienen würde. Auf eine damalige Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA teilte das Eidgenössische Finanzdepartement unter der Leitung von Keller-Sutter mit, es gehe davon aus, dass die Schweizer Bevölkerung Trumps Rede richtig einordnen werde.