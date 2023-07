US-Präsident Joe Biden will am 11. und 12. Juli am Nato-Gipfel im litauischen Vilnius teilnehmen. Auf seiner Reise nach Europa werde er auch einen Stopp in Grossbritannien und Finnland einlegen, teilte das Weisse Haus am Sonntag offiziell mit. In London werde er vor dem Gipfel mit König Charles und Premierminister Rishi Sunak zusammentreffen. Nach dem Nato-Gipfel werde der US-Präsident dann nach Helsinki weiterreisen, wo er mit Staats- und Regierungschefs von Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden zusammenkommen will. Biden, der seit Januar 2021 im Amt ist, war als US-Präsident noch nicht in Deutschland.

02.07.2023 17:02