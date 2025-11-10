«Wir arbeiten an einem Deal, um ihre Zölle etwas zu senken», sagte er auf eine Frage eines Journalisten, wie dem vom Weissen Haus publizierten Video der Pressekonferenz zu entnehmen ist. Auf Nachfrage wollte er jedoch keine konkrete Zahl nennen. «Wir arbeiten an etwas, um der Schweiz zu helfen», so Trump weiter.