Aktuell droht wegen dem Konflikt rund um Grönland ein neuer Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Trump drohte jüngst mit zusätzlichen Strafzöllen von zehn Prozent auf Waren aus den europäischen Ländern, die Soldaten als Zeichen der Solidarität mit Dänemark nach Grönland geschickt hatten. Die EU hat hierzu für Donnerstag einen Sondergipfel in Brüssel einberufen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schlug einen G7-Gipfel vor.