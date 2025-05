Trump hatte am Wochenende ungewöhnlich scharfe Kritik an Putin geübt, weil Russland das Nachbarland weiter mit massiven Drohnenangriffen überzieht. «Er ist absolut verrückt geworden! Er tötet unnötigerweise eine Menge Menschen, und ich spreche nicht nur von Soldaten», schrieb Trump. «Raketen und Drohnen werden auf Städte in der Ukraine geschossen, ohne jeglichen Grund.» Vor Journalisten drohte Trump mit neuen Sanktionen gegen Russland.