US-Präsident Donald Trump hat konkretere Angaben zu seinem China-Besuch im kommenden Jahr gemacht. «Wir werden im April in China sein», sagte der Republikaner nach dem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping im südkoreanischen Busan. Dort hatten sich beide am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) getroffen, der unweit in Gyeongju tagt.