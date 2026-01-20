Das Aussendepartement rief in Erinnerung, dass der Bundesrat an seiner Sitzung vom 26. November 2025 konkrete Massnahmen zur Unterstützung für den von den USA vorgelegten «Gaza Peace Plan for peace in the Middle East» beschlossen habe. «In diesem Rahmen entschied der Bundesrat über Massnahmen in drei prioritären Bereichen: der humanitären Hilfe, der Stärkung der palästinensischen Institutionen sowie der Förderung der regionalen Stabilität», so das EDA weiter.