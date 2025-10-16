Neben den tödlichen Angriffen des US-Militärs auf mutmasslich mit Drogen beladene Boote in der Karibik hat Präsident Donald Trump auch die Bekämpfung von Rauschgiftschmugglern an Land angekündigt. Es gebe zahlreiche Drogen, die von Venezuela übers Meer auf den Weg in die USA gebracht würden, «aber wir werden sie auch auf Land stoppen», sagte er im Weissen Haus.