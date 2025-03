Die weitgehend autonome Insel Grönland gehört zum Königreich Dänemark. Grönland ist die grösste Insel der Erde. Sie liegt geografisch betrachtet auf dem nordamerikanischen Kontinent und reicht bis in die Arktis. Die Insel hat eine grosse Bedeutung für das Weltklima und für die militärische Kontrolle der Arktis, sie ist zudem reich an Rohstoffen wie seltenen Erden. Ausserdem verlaufen in der Region wichtige Schifffahrtsrouten./jac/DP/he