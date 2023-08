Die Federal Reserve (Fed) will die hohe Inflation in den USA drücken und zugleich den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Sie hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent nach oben getrieben. Wie es im September weitergeht, ist allerdings offen - sowohl eine Pause als auch eine weitere Erhöhung werden von der Fed als möglich erachtet. Die Zentralbank will sich bei der Entscheidung von der Datenlage leiten lassen.