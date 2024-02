Auch der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, werde wohl dazustossen, hatte die «Times of Israel» berichtet. Benny Gantz, Minister im israelischen Kriegskabinett, hatte am Mittwoch laut Berichten von «ersten Anzeichen» gesprochen, die auf mögliche Fortschritte in den Verhandlungen über ein Geisel-Abkommen mit der islamistischen Hamas hinwiesen. Ein Anführer der Hamas sagte am Tag darauf, er halte ein neues Geisel-Abkommen in naher Zukunft für möglich. Mussa Abu Marsuk nannte in einem Interview des arabischen Senders Al-Ghad als Bedingungen das Ende des israelischen Militäreinsatzes sowie die Rückkehr der Binnenvertriebenen in den Norden des Gazastreifens.