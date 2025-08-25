Die Intel-Aktie dürfte am Montag an ihre Freitagsgewinne - da hatte Intel dem Einstieg der US-Regierung zugestimmt - anknüpfen. Im vorbörslichen US-Handel legte der Kurs um gut 2 Prozent auf 25,30 Dollar zu. Damit bliebe der Kurs aber noch unter dem Erholungshoch vom 19. August, auf das er nach dem Einstieg des Technologiekonzerns Softbank bei dem Unternehmen gestiegen war. Langfristig bleibt der auf den Aktienkurs des schon länger kriselnden Konzerns, an dem auch der KI-Hype weitgehend vorbei gegangen ist, trist. Allein seit Ende 2023 hat sich der Kurs halbiert.