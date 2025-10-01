«Sprechen Sie mit Präsident Trump, er hätte gerne eine Beteiligung an jedem Unternehmen, das gut läuft», sagte Greer am Dienstag bei einer Veranstaltung in New York. Er wich damit einer Frage aus, ob nach dem Einstieg beim Chipkonzern Intel auch eine Beteiligung an dessen Rivalen Nvidia diskutiert werde. «Wir versuchen bei unserem Vorgehen kreativ zu sein und wie wir die Wirtschaft und gleichzeitig die US-Politik unterstützen», sagte Greer.