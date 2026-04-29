Konkret würden die «strengen und detaillierten Vorschriften» für den ökologischen Landbau in der Schweiz, komplexe Zertifizierungs- und Kennzeichnungsvorschriften sowie die Dominanz von zwei grossen Detailhandelsketten lokale Marken begünstigen, so der Bericht. Die Namen von Coop und Migros werden dabei allerdings nicht explizit genannt.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) habe den Bericht zur Kenntnis genommen, kommentiere den Inhalt aber nicht, hiess es auf Anfrage der Tamedia-Zeitungen.
Hohes Handelsdefizit
Ausserdem nennt der Bericht Zahlen zu den Handelsvolumina. Demnach betrug das Handelsdefizit zwischen der Schweiz und den USA 2025 aus US-Sicht 34,3 Milliarden US-Dollar. Es sei damit gegenüber dem Vorjahr um gut 10 Prozent zurückgegangen.
Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) kam im Januar zu einem anderen Befund. Laut seinen Berechnungen stiegen die Schweizer Ausfuhren in die USA ohne Gold um 3,9 Prozent auf 54,7 Milliarden Franken. Die Importe aus den USA seien dagegen um 5,7 Prozent auf 13,3 Milliarden Franken gesunken. Unter dem Strich habe sich damit der Handelsbilanzüberschuss auf 41,4 Milliarden Franken vergrössert.
Das hohe Handelsdefizit war das Hauptargument von US-Präsident Trump für die im letzten Jahr verhängten hohen Zölle auf Schweizer Importe. Im letzten November einigten sich die USA und die Schweiz im Zollstreit, die Verhandlungen über ein Abkommen dauern allerdings nach wie vor an.
Ein Argument der Schweiz im Zollstreit war stets, dass es bei den Dienstleistungen anders aussehe als bei den Waren. Die US-Exporte seien deutlich höher als die Schweizer Importe. Dies bestätigt nun der neuste Bericht des Handelsministeriums. Hier gebe es einen US-Überschuss von 32,1 Milliarden US-Dollar. Es sei damit um gut 8 Prozent gestiegen.
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(AWP)