«Wir lassen uns nicht einschüchtern»

In seiner Sanktionsmitteilung warf das US-Aussenministerium nun auch HateAid vor, die Organisation sei nach der Bundestagswahl 2017 mit dem Ziel gegründet worden, ein Gegengewicht zu «konservativen Gruppen» zu bilden. Die Antwort der beiden Gründerinnen, die eine politische Agenda von sich weisen, fiel klar aus: «Wir lassen uns von einer Regierung nicht einschüchtern, die Zensurvorwürfe instrumentalisiert, um diejenigen, die sich für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzen, mundtot zu machen», hiess es in ihrer Stellungnahme. HateAid werde seine Arbeit mit aller Kraft fortsetzen.