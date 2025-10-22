Trump schwankt mit Blick auf den Ukraine-Krieg in seiner Haltung. Er empfing den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehrmals in Washington, zeigte sich aber zugleich offener gegenüber Russland als sein demokratischer Amtsvorgänger Joe Biden. Der Republikaner telefonierte vielfach mit Kremlchef Wladimir Putin und empfing ihn im August im US-Bundesstaat Alaska. Ein weiteres angekündigtes Treffen in Budapest wurde dann aber laut US-Medienberichten vom Dienstag zunächst auf Eis gelegt oder zumindest verzögert. Der Kreml erklärte zu den Berichten, die Gerüchte um eine Absage seien falsch.