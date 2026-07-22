Auch die Emirate oder Türkei könnten aufrüsten wollen

Der Kronprinz hatte 2018 zwar erklärt, dass sein Land keine Atomwaffen anstrebe. Wenn der Iran dies tun sollte, werde Saudi-Arabien aber «so schnell wie möglich» folgen. Diese Position bekräftigte er auch 2023. Riad und Teheran waren lange Rivalen in der Region und näherten sich seit 2023 nur vorsichtig aneinander an. Experten fürchten, dass der Schritt andere Staaten in der Region ermutigen könnte, nuklear aufzurüsten - etwa die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei und Ägypten.