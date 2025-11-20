Die Veröffentlichung der Zahlen erfolgt also erst nach der nächsten Zinssitzung der US-Notenbank am 9. und 10. Dezember, womit wichtige Daten für die Fed-Entscheidung fehlen werden. Auch die Unsicherheit an den Märkten bleibt damit, nachdem zuletzt die Zweifel an einer weiteren Zinssenkung im Dezember zugenommen hatten.
Wegen der Teilschliessung von US-Behörden im Oktober und November (Goverment Shutdown) infolge eines Haushaltsstreits werden wichtige Konjunkturdaten nach und nach mit Verspätung veröffentlicht. Am Nachmittag wird das US-Arbeitsministerium zunächst die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für September nachholen./jkr/mis
(AWP)