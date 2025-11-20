Trotz der für diesen Donnerstag geplanten Nachholung des US-Arbeitsmarktberichtes für September bleibt vorerst deutliche Unsicherheit über die Entwicklung der US-Wirtschaft. Denn: Die US-Regierung verschiebt die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für Oktober auf den letzten Monat des Jahres. Die Daten sollen gemeinsam mit dem Bericht für November am 16. Dezember veröffentlicht werden, wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) am Mittwochabend mitteilte.