US-Medien berichteten unter Berufung auf ein Memo, dass Journalisten künftig keine Informationen ohne Genehmigung des Pentagons veröffentlichen dürfen - sonst könnten sie ihren Zugang zum Gebäude verlieren. Reporter müssen sich bis Mittwoch um 17:00 Uhr Ortszeit (23:00 Uhr in Deutschland) per Unterschrift zur Einhaltung verpflichten. Nach Verstreichen der Frist müssen die Berichterstatter demnach binnen 24 Stunden ihren Presseausweis abgeben und ihren Platz räumen./ngu/DP/he