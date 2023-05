Washington, 11. Mai (Reuters) - Die US-Regierung will die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen der heimischen Energiewirtschaft deutlich senken. Entsprechende Pläne dazu sollen noch am Donnerstag vorgestellt werden. Ziel sei es, bis 2035 auf netto null Emissionen aus dem Energiesektor zukommen, sagte der Klimaberater des Weißen Hauses, Ali Zaidi. Der Vorschlag sieht vor, die Menge an Kohlendioxid zu begrenzen, die Kraftwerke in die Atmosphäre ausstoßen dürfen. Diese sind für mehr als ein Viertel der gesamten US-Emissionen verantwortlich. Das würde die Industrie dazu zwingen, über Jahre hinweg neue Anlagen im Wert von Milliarden Dollar zu installieren oder den Betrieb einzustellen.