Auch Finanzminister Scott Bessent äusserte sich dazu. Ihm zufolge soll eine Beteiligung dabei helfen, den angeschlagenen Chipkonzern zu stabilisieren und die heimische Chipproduktion zu sichern. Eine Investition ziele nicht darauf ab, US-Firmen zum Kauf von Intel-Chips zu zwingen. Die Statements von Lutnick und Bessent sind die erste offizielle Reaktion der Regierung von Präsident Donald Trump auf einen entsprechenden Medienbericht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Montag über weitere Details zu einem möglichen Einstieg der US-Regierung berichtet und sich auf einen Regierungsvertreter und andere mit der Angelegenheit vertraute Personen berufen.