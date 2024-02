Der Vorschlag wurde mit 250 zu 180 Stimmen abgelehnt, weil die Hilfen ausschliesslich an Israel gerichtet waren und Gelder für unter anderem die Ukraine ausschloss, wie viele Gegner der Massnahme erklärten. «Dies führt zu nichts und verzögert die Hilfe für unsere Verbündeten und die Bereitstellung humanitärer Hilfe», sagte die Abgeordnete Rosa DeLauro, oberste Demokratin im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses. Viele Demokraten bezeichneten das Vorgehen als politischen Trick der Republikaner. Die eingebrachte Vorlage soll von dem 118 Milliarden Dollar schweren Hilfspaket ablenken, das der demokratisch geführte Senat bereits am Sonntag eingebracht hat und welches neue Mittel für die Grenzsicherung der USA sowie Milliarden an Soforthilfe für die Ukraine, Israel und Partner in der indopazifischen Region beinhaltet.