Aussenministerin Annalena Baerbock sprach von einem «Tag der Zuversicht für die Ukraine und Europas Sicherheit» gesprochen. «Die Herzen der wichtigsten Ukraine-Unterstützer schlagen wieder im Takt», schrieb die Grünen-Politikerin am Samstagabend auf X. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg lobte das Votum als Investition in die Sicherheit der Nato-Staaten. «Die Ukraine nutzt die von Nato-Verbündeten bereitgestellten Waffen, um die russischen Gefechtsfähigkeiten zu zerstören», so Stoltenberg. «Das macht uns alle sicherer, in Europa und Nordamerika.» Die Abstimmung sei auch ein Zeichen, dass es in den USA weiter eine parteiübergreifende Unterstützung für die Ukraine gibt.